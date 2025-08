Relação entre EUA e Brasil vive pior momento em dois séculos após tarifaço de Trump, diz Le Figaro

O tarifaço do presidente americano, Donald Trump, adiado para entrar em vigor no dia 7 de agosto, é analisado por todos os jornais franceses desta sexta-feira (1°). Os diários trazem matérias que examinam especialmente a situação do Brasil, "punido" com uma sobretaxa de 50%, a maior de todas.

A relação entre Estados Unidos e Brasil se deteriora e vive seu pior momento em dois séculos, escreve o jornal Le Figaro. O diário entrevistou vários especialistas brasileiros sobre a questão. A matéria afirma que, desde a reeleição de Donald Trump, o confronto entre os dois países do continente americano parecia inevitável. No entanto, o anúncio da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, como carne bovina e café, surpreendeu e representa uma ruptura nos laços históricos entre o Brasil e os Estados Unidos.

O Le Figaro lembra que Trump justificou a medida como resposta à "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo o líder republicano, promovida pela Justiça brasileira. Para Lula, Trump age como um "imperador" e interfere diretamente nos assuntos internos do Brasil, tratado como um país periférico.