Trump abala bolsas e comércio mundial com adiamento de tarifaço

Em reação à assinatura do decreto, as bolsas asiáticas registraram queda nesta sexta-feira. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,65% no fechamento; em Seul, o Kospi despencou 3,88%. Sydney registrou queda de 0,92% e Taipei de 0,46%. Na Europa, as principais bolsas abriram em queda: Londres, Paris, Frankfurt e Milão operam no vermelho nesta manhã.

Tarifaço sobe 40% para o Brasil

As tarifas sobre os produtos brasileiros permanecerão em 10% até 6 de agosto. A partir desta data, as taxas subirão mais 40%. A medida foi apresentada como uma punição pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro - aliado de Trump - acusado de tentativa de golpe de Estado.

Washington também aumentou para 15% os encargos para a Costa Rica, Bolívia e Equador, e manteve os previstos em abril para Venezuela (15%) e Nicarágua (18%).

Com o México, Trump se mostrou tolerante, após ter conversado por telefone com a presidente Claudia Sheinbaum. "Concordamos em prorrogar por 90 dias exatamente o acordo atual, com o objetivo de assinar um tratado dentro deste prazo ou até mais", explicou a líder mexicana, em coletiva de imprensa.

O México, portanto, continuará pagando a tarifa de 25% que lhe foi imposta para incentivá-lo a combater o tráfico de fentanil, 25% nos automóveis, 50% no aço e alumínio e, a partir de sexta-feira, 50% no cobre. Os produtos incluídos no T-MEC, do qual fazem parte México, Estados Unidos e Canadá, estavam protegidos dos encargos, ou seja, a sua imensa maioria.