Ucrânia vive dia de luto após bombardeio que deixou 31 mortos; operações de resgate são encerradas

Nas redes sociais, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, lamentou o elevado número de vítimas. "Infelizmente, 31 pessoas foram confirmadas mortas, incluindo cinco crianças. A mais jovem tinha apenas dois anos", indicou.

O líder ucraniano voltou pedir ajuda à comunidade internacional contra a Rússia. "Este desprezível ataque demonstra que é necessário exercer mais pressão e sanções sobre Moscou", declarou Zelensky.

Recorde de drones e mortes

De acordo com um levantamento da France Presse, julho de 2025 bateu o recorde de lançamentos de drones russos contra a Ucrânia desde o início da guerra. Com base em números fornecidos pelas autoridades ucranianas, a agência de notícias contabiliza o uso de 6.297 drones de longa distância, resultando em um aumento pelo terceiro mês consecutivo e uma alta de 16% em relação a junho.

Além disso, a Rússia também lançou 198 mísseis contra a Ucrânia durante o mês de julho, mais do que em qualquer outro mês deste ano, com exceção de junho, segundo os dados analisados pela AFP. Nas últimas semanas, esses ataques aéreos foram registrados todas as noites, levando os moradores a se refugiar em abrigos e nos túneis de metrô.

A escalada dos ataques russos com drones e mísseis contra cidades ucranianas já vinha sendo observada com preocupação pela ONU. No mês passado, a organização havia alertado para um novo recorde de civis feridos e mortos desde o início da guerra.