Bertrand Belin, 'o Nick Cave francês', afina as cordas para lançar seu novo álbum

O músico francês Bertrand Belin, conhecido por seu estilo sombrio e poético, prepara-se para lançar seu novo álbum, "Watt". Considerado uma das vozes mais singulares do rock alternativo francês, esse artista multidisciplinar construiu sua carreira a partir de composições minimalistas, marcadas por letras introspectivas e atmosferas densas.

Ativo desde os anos 1980, Belin mantém uma estética soturna, transitando entre o rock, o folk e o blues, que o levou a ser apelidado de "Nick Cave francês". Em seus trabalhos mais recentes, tem incorporado sintetizadores em algumas faixas, dando uma pitada de new wave a algumas faixas.

Antes do lançamento oficial de "Watt", Belin apresentou o EP "Pluie de data", no final de junho. Uma das faixas do projeto, "L'inconnu en personne", destaca-se pela abordagem de encontros casuais entre estranhos no cotidiano. A canção figura entre os destaques da playlist da Programação Musical da RFI.