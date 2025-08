Por que Trump resolveu posicionar dois submarinos nucleares 'perto da Rússia'

A decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de mobilizar dois submarinos nucleares "perto da Rússia", deixa o mundo em alerta. O líder republicano troca farpas há dias com ex-presidente russo e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dimitri Medvedev.

Inconsequência ou novo blefe de Trump? O presidente americano disse na sexta-feira (1°) que ordenou o envio de dois submarinos nucleares a "regiões apropriadas". A decisão foi tomada porque o líder republicano considerou "insensatas e incendiárias" as reações de Medvedev aos ultimatos dos Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia.

Os dois líderes passaram a trocar ameaças públicas durante a última semana. Frustrado com a falta de avanço nas negociações de paz entre Moscou e Kiev, Trump estabeleceu na última terça-feira (29) um prazo de 10 dias para que o presidente russo, Vladimir Putin, colocasse um fim à guerra Ucrânia até 8 de agosto. Caso contrário, o chefe da Casa Branca ameaçou impor tarifas de até 100% a produtos russos.