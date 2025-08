'Imigração seletiva' poderia solucionar queda histórica de natalidade na França, afirma revista

Le Point toca no ponto polêmico da "imigração seletiva" e compara os critérios de entrada de estrangeiros na França com os de seus vizinhos europeus: "A imigração na França é tradicionalmente pouco qualificada", escreve Tertrais. Para a revista, o "real desafio econômico da imigração é fazer a economia funcionar".

Seleção de imigrantes deve entrar no debate político

O colunista defende uma "verdadeira política demográfica" e recorda que o tema constava entre as propostas do atual primeiro-ministro francês, François Bayrou, quando ele ocupou temporariamente o cargo de alto comissário do Planejamento. Durante o período em que esteve nessa função, Bayrou tornou-se um dos assessores mais influentes no Palácio do Eliseu.

O texto salienta ainda a importância de destacar a temática do "desafio econômico da imigração" durante a campanha eleitoral de 2027, apesar de pontuar que o debate tende a ser polarizado.

Menor desejo de ter filhos

A revista também questiona as causas da queda do número de nascimentos, que em 2024 foi de 1,62 por mulher, o índice mais baixo desde a Primeira Guerra Mundial. Segundo Le Point, a infertilidade seria um fator relativamente inexpressivo na equação que resulta nessa diminuição histórica. A causa mais evocada em pesquisas recentes é um menor desejo de ter filhos.