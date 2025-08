Israel promete continuar guerra em Gaza enquanto reféns não forem libertados pelo Hamas

Israel ameaçou neste sábado (2) dar continuidade à guerra na Faixa de Gaza enquanto os reféns mantidos no enclave pelo grupo Hamas não puderem deixar o cativeiro. Em visita às suas tropas no território palestino, o chefe do Estado-Maior do Exército israelense, Eyal Zamir, afirmou que "os combates não terão trégua".

Em comunicado, o Exército israelense indicou que Zamir fez uma visita à Faixa de Gaza para uma avaliação da situação, acompanhado de outros comandantes. Segundo ele, nos próximos dias será possível saber se um acordo para a libertação dos reféns será alcançado com o grupo Hamas.

"A guerra continua e vamos adaptá-la à realidade que muda de acordo com nossos interesses", acrescentou. O chefe do Estado-Maior do Exército israelense ressaltou ainda que os resultados obtidos "proporcionam flexibilidade operacional" a Israel.