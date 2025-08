Woodstock católico: jovens do mundo todo se reúnem em Roma para vigília com o papa Leão XIV

O líder dos 1,4 bilhão de católicos no mundo chegará de helicóptero a Tor Vergata e deve acenar para a multidão do "papamóvel". Depois, o pontífice falará de um imponente altar de madeira de 1.400 metros quadrados, montado para a ocasião, ao lado de milhares de padres, bispos e religiosos.

A esplanada, que ocupa um espaço equivalente a 100 campos de futebol, foi equipada com telões para garantir que todos possam acompanhar a vigília, que tem início às 20h30 locais (15h30 de Brasília). Durante todo o dia a espera foi marcada por uma atmosfera festiva, com momentos de oração, reflexão e confraternização.

Desafio logístico

A organização do evento representou um desafio logístico significativo, com quase 10.000 pessoas mobilizadas, incluindo policiais e funcionários da proteção civil. Medidas sanitárias especiais também foram implementadas, como a distribuição de água e pulverizadores, para ajudar os participantes a enfrentar o calor intenso do verão romano.

Durante toda a semana, ondas de peregrinos, com bandeiras representando seus países, tomaram as ruas de Roma. Na sexta-feira (1°), o famoso 'Circus Maximus' foi transformado em um grande confessionário ao ar livre, onde mais de mil padres ouviram as confissões de dezenas de milhares de jovens em dez idiomas diferentes. O encontro internacional é uma oportunidade para os jovens católicos receberem a "indulgência plenária", o perdão dos pecados, de acordo com a tradição.

Nova geração de católicos

Este Jubileu é inédito na história da Igreja Católica, com eventos voltados para os influenciadores digitais, refletindo a crescente importância da evangelização nas redes sociais. Este é o primeiro grande encontro da juventude católica com o papa Leão XIV, que assumiu o pontificado após a morte do popular papa Francisco.