Após condenação de Uribe, direita questiona Justiça e acentua polarização na Colômbia

No começo da audiência, a magistrada se queixou de que o veredicto teria sido vazado para a imprensa antecipadamente. Segundo Heresia, um dos filhos do ex-presidente Uribe ajudou a divulgar a decisão, incitando os ataques contra a Justiça colombiana.

Entre os apoiadores do ex-presidente, se consolida o discurso de que o processo faz parte de uma estratégia da oposição para abalar a credibilidade de Uribe. Político popular entre o eleitorado conservador, ele conta com opiniões positivas acima dos 50%, apontam pesquisas.

Em entrevista à RFI, a advogada Tatiana Otalvaro avalia que o governo de esquerda do atual presidente Gustavo Petro se beneficia com a situação. "Só o fato de dizer que ele foi condenado e que é culpado gera uma confusão entre seu trabalho e sua gestão do país como presidente, e a própria condenação", avalia.

No entanto, a sentença é celebrada por setores progressistas como um marco no combate à impunidade na Colômbia. O professor de Filosofia Andrés Contreras diz à RFI que a condenação de Uribe devolve poder à justiça do país. "Acredito que se trata de uma grande decisão judicial, que mostra o quanto a separação dos poderes é importante e o quanto é essencial respeitar a independência da lei.

Dez anos de investigações

O caso teve início em 2012, quando o ex-presidente processou o senador de esquerda Iván Cepeda perante a Suprema Corte de Justiça, acusando-o de buscar depoimentos de paramilitares presos que o ligavam a grupos armados ilegais. Em uma reviravolta em 2018, a corte começou a investigar o político conservador por suspeitas de manipulações de testemunhas para prejudicar Cepeda.