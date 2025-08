Fotógrafo brasileiro percorre gramados mundiais registrando momentos icônicos do esporte

"A princípio, não tinha interesse em fotografar, nunca pensei em ser fotógrafo. Na verdade, meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Acabei optando pelo jornalismo. Nos últimos anos da faculdade, estavam precisando de um fotógrafo no jornal laboratório do curso e me ofereci. Me entregaram uma câmera, dessas bem antigas, totalmente manual. E foi com ela que fiz os primeiros cliques. Aí despertou uma coisa em mim, percebi que seria uma área interessante para seguir".

Hoje, com quatro Copas do Mundo e duas Olimpíadas no currículo, ele contabiliza também momentos históricos em outros esportes além do futebol. Em Jogos Olímpicos, por exemplo, teve a oportunidade de registrar os últimos passos de duas lendas, o corredor Usain Bolt e o nadador Michael Phelps.

"Cobri as Olimpíadas de 2016, no Rio, e agora fiz essas últimas Olimpíadas de 2024, em Paris. Você tem a possibilidade de ter contato com pessoas, fotógrafos e esportistas do mundo inteiro. Na Copa do Mundo, a gente se limitaria a 32 nacionalidades que você vai cobrir, mas nas Olimpíadas são mais de 100", reflete Ricardo.

"Poder registrar alguns destes feitos foi sensacional. Tive a chance de fotografar a última corrida do Usain Bolt e a última Olimpíada do Michael Phelps", se orgulha o brasileiro.

Depois de décadas de profissão e inúmeros atletas capturados por suas lentes, inovar se torna um desafio a cada jogo. Entretanto, hoje mais experiente, Ricardo tem uma boa tática para superar esse obstáculo.

"Gosto de usar o lema: 'faça diferente'. Tentar registrar o que ninguém viu. Em teoria, como a fotografia é algo muito subjetivo, eu gosto de fazer uma que tenha o meu olhar, que tenha a minha característica. Depois de tanto tempo no mercado, acho que fazer diferente ainda é a melhor forma de atrair a atenção das pessoas para o seu trabalho", destaca o brasileiro.