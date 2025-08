Jeanine Pirro, aliada de Trump e ex-estrela da Fox News, é nomeada procuradora de Washington

O Senado dos Estados Unidos confirmou neste sábado (2) a nomeação de Jeanine Pirro, ex-juíza e apresentadora de televisão, para o cargo de procuradora do Distrito de Columbia (Washington, D.C.). Pirro é mais uma personalidade do canal Fox News a assumir uma posição de destaque no governo Donald Trump.

A indicação foi aprovada por 50 votos a favor e 45 contra, após um pedido direto do presidente Donald Trump para que o Senado, de maioria republicana, trabalhasse durante o fim de semana e acelerasse a votação de seus indicados. Em maio, Pirro já havia sido escolhida por Trump para atuar como procuradora interina da capital federal.

Aos 74 anos, a ex-procuradora do condado de Westchester, no estado de Nova York, ganhou notoriedade ao apresentar o programa "Justice with Judge Jeanine", exibido por 11 anos na Fox News, canal favorito dos conservadores americanos. O próprio Trump a descreveu como "alguém acima da média".