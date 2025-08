Papa reúne um milhão de jovens em missa ao ar livre em Roma e faz apelo por paz na Ucrânia e Gaza

O Papa Leão XIV celebrou neste domingo (3), em Roma, uma missa campal diante de mais de um milhão de peregrinos, encerrando o "Jubileu dos Jovens", evento que reuniu católicos de todo o mundo. O sumo pontífice pregou pela paz e enviou uma mensagem de solidariedade aos jovens em zonas de conflito, como a Ucrânia e Gaza.

Durante sua homilia, o pontífice de 69 anos falou sobre as preocupações que movem a juventude. "Há uma solicitação importante no nosso coração, uma necessidade de verdade que não podemos ignorar, que nos leva a perguntar: o que é realmente a felicidade? Qual é o verdadeiro sabor da vida? O que nos liberta dos pântanos do absurdo, do tédio, da mediocridade?", perguntou o líder religioso.

Leão XIV também incentivou os jovens a buscarem seus ideais. "Aspirem a coisas grandes, à santidade, onde quer que estejam. Não se conformem", disse. "Continuem caminhando com alegria, seguindo os passos do Salvador e contagiem com o seu entusiasmo e o testemunho da sua fé todos aqueles que encontrarem. Boa viagem!", afirmou para se despedir dos jovens que agora retornarão para suas casas.