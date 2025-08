'Razões geopolíticas': representante comercial dos EUA defende medidas de Trump contra o Brasil

Os produtos da União Europeia (UE), Japão e Coreia do Sul serão taxados em 15%, os produtos do Reino Unido em 10%. A Indonésia enfrentará uma tarifa de 19% e Vietnã e Taiwan de 20%. "Podemos ver claramente as linhas gerais do plano comercial do presidente nas tarifas", comentou Greer.

O Brasil, que na visão de Trump é culpado de levar à Justiça seu aliado de extrema direita, o ex-presidente Jair Bolsonaro, verá seus produtos exportados para os Estados Unidos afetados por uma tarifa de 50%.

"Abuso da democracia"

"O presidente observou no Brasil, como em outros países, um abuso da lei, um abuso da democracia", enfatizou o representante comercial dos Estados Unidos. "É normal utilizar estas ferramentas (tarifas) por razões geopolíticas", acrescentou Greer.

O presidente norte-americano "foi eleito para avaliar a situação dos assuntos de política externa nos Estados Unidos e tomar as medidas apropriadas", concluiu Greer.

Além das tarifas anunciadas por Washington, o juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro Alexandre de Moraes, que preside o julgamento de Bolsonaro, foi alvo de sanções econômicas do governo norte-americano, que o acusa de efetuar uma "caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas americanas e brasileiras". Segundo a Casa Branca, Morae "abusou de sua autoridade judicial para ameaçar, assinalar e intimidar milhares de seus oponentes políticos", em coordenação com outros ministros do STF.