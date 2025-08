Três corpos são encontrados após desabamento em mina no Chile; dois trabalhadores seguem desaparecidos

Do lado de fora da mina, as fotos dos desaparecidos estão penduradas sobre uma bandeira chilena. Um dos mineiros, com a voz trêmula, deu seu depoimento ao microfone da emissora nacional de televisão: "A gente estava saindo da mina quando nossos colegas estavam entrando. Foi por meio da imprensa que soubemos que eles ficaram presos depois do acidente. É muito difícil... A gente espera um milagre e que tudo termine bem".

A operação de resgate é lenta e delicada, pois a área foi danificada. "Tivemos que mudar de método. Não estamos mais cavando com máquinas manuais, mas sim com máquinas controladas à distância, para proteger nossas equipes de resgate", explicou Andrés Músic, diretor-geral da Codelco, a empresa pública que administra a mina.

Os mineiros estavam trabalhando em obras de expansão da El Teniente, considerada a maior mina subterrânea de cobre do mundo, com 4.500 quilômetros de galerias. A mina está localizada na cidade de Rancagua, a 100 km de Santiago.

A tragédia ocorreu a cerca de 1.200 metros de profundidade, após um "evento sísmico" cuja origem, natural ou ligada às perfurações, ainda está sendo investigada.

O presidente chileno, Gabriel Boric, visitou os familiares das vítimas no sábado (2). "Por que este acidente aconteceu? Quem é o responsável? As famílias vão precisar de respostas. Mas, por enquanto, toda a nossa energia deve estar concentrada no resgate", disse o chefe de Estado.

Mineração no Chile é considerada uma das mais seguras do mundo

As atividades da mina foram suspensas pelo Ministério da Mineração do Chile para facilitar o trabalho das equipes de resgate, que contam com especialistas que atuaram no resgate dos 33 mineiros presos no Atacama em 2010.