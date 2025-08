Vídeos de dois reféns israelenses subnutridos reacendem debate sobre urgência de cessar-fogo em Gaza

Em entrevista à RFI, um membro do alto escalão do governo israelense, afirmou, sob anonimato, que os vídeos provocam uma mudança no posicionamento de Israel. Segundo ele, o país determinou que os reféns devem ser libertados de forma conjunta e não mais em etapas, como ocorreu até o momento. Outra exigência é o desarmamento do Hamas.

Segundo a mesma fonte, a resposta do grupo palestino teria sido imediata, rejeitando baixar as armas antes da criação do Estado palestino, com Jerusalém como capital. Por isso, o gabinete se segurança de Netanyahu deve se reunir na segunda-feira (4) para discutir um reforço da ofensiva na Faixa de Gaza. A medida, de acordo com o alto membro do governo israelense, estaria sendo defendida pela extrema direita, mas contestada pela alta hierarquia militar israelense.

Libertação imediata dos reféns

A comunidade internacional também reagiu. Nesta manhã, a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, classificou as imagens "terríveis" e fez um apelo em prol da libertação imediata dos dois reféns. Na noite de sábado, o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, disse que as gravações divulgadas pelo Hamas e a Jihad Islâmica são "repugnantes" e "insuportáveis".

Em Roma, na missa de encerramento do Jubileu - o Ano Santo da Igreja Católica -, o papa Leão XIV expressou neste domingo (3) solidariedade aos jovens da Faixa de Gaza, da Ucrânia e todos os países em guerra.

Segundo informações da Defesa Civil da Faixa de Gaza, 19 civis morreram nos ataques israelenses neste domingo, entre eles, nove que aguardavam pela distribuição de ajuda da controversa Fundação Humanitária de Gaza, controlada por Israel e os Estados Unidos.