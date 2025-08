Após mudança estratégica, BP anuncia maior descoberta de petróleo em 25 anos na costa brasileira

"Os resultados da análise no local de perfuração indicam níveis elevados de dióxido de carbono", disse a BP, acrescentando que "agora iniciará análises em laboratórios para caracterizar melhor o reservatório e os fluidos descobertos".

Após o anúncio, as ações do grupo subiram cerca de 1,5% nesta segunda-feira na bolsa de valores de Londres, um dia antes da apresentação dos resultados do segundo trimestre, que ocorrerá nesta terça-feira (5).

Recuo na estratégia climática

Em fevereiro, o grupo recuou em sua estratégia climática ambiciosa para se concentrar novamente em petróleo e gás, com o anúncio de uma redução nos investimentos em energias renováveis, contrariando as expectativas das organizações que atuam na defesa do meio ambiente.

"O plano da BP de se tornar uma empresa de energia net zero enfrentou uma série de obstáculos e imprevistos desde que foi colocado em prática no início de 2020", resume o jornal The Guardian.

"A pandemia de Covid-19 desencadeou um de seus piores resultados financeiros desde que a empresa reportou um prejuízo de US$ 4,9 bilhões (R$ 27 bilhões) após o vazamento de petróleo da Deepwater Horizon. Um ano depois, em 2022, foi forçada a arcar com um prejuízo de US$ 25 bilhões (R$ 138,5 bilhões) após se desfazer de sua participação na petrolífera russa Rosneft depois da invasão da Ucrânia pelo Kremlin", resume o diário britânico.