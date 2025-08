Luto, memória e impunidade marcam aniversário de cinco anos da trágica explosão no porto de Beirute

Ao explicar a escolha da árvore, Wissam disse: "A oliveira aguenta todas as crises e vive de 300 a 400 anos. Quando nós, visitantes dessa vida, partirmos, e essas oliveiras vão permanecer".

Durante a cerimônia, a percepção era unânime entre familiares das vítimas: não há expectativa de indenização por parte do Estado, nem de responsabilização concreta.

O evento contou com a presença do primeiro-ministro Nawaf Salam, que afirmou que o Estado libanês "não abrirá mão da justiça ou da verdade" no caso. No mesmo ato, parte da avenida foi oficialmente renomeada "Rua das Vítimas de 4 de Agosto", gesto visto como fundamental para preservar a memória coletiva da tragédia.

Degradação da confiança popular no governo

O Líbano é um país com um sistema político baseado no sectarismo, com 18 seitas oficialmente reconhecidas, entre elas drusos, cristãos maronitas, gregos-ortodoxos, muçulmanos xiitas, sunitas, cristãos armênios e outros. Essa divisão se reflete na geografia e no cotidiano, e até o luto costuma seguir fronteiras religiosas. No caso da explosão, no entanto, o impacto foi transversal: as vítimas pertenciam a diferentes comunidades, unindo o país em um luto que atravessou identidades sectárias.

Entretanto, as tensões sectárias logo voltaram à tona. Dois primeiros-ministros renunciaram em menos de um ano, e a investigação - que envolve figuras de diferentes grupos políticos e religiosos - ficou paralisada por anos devido a bloqueios políticos e judiciais. Ela só foi retomada em janeiro de 2025, com a chegada de um novo poder executivo que se elegeu com a promessa de combater a impunidade. Apesar de interrogatórios recentes, a acusação formal ainda não foi emitida, alimentando a descrença popular nas instituições governamentais.