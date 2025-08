ONU vai retomar negociações sobre poluição de plásticos em meio a desafios para países em desenvolvimento

A partir de terça-feira (5), começa em Genebra uma sessão de negociações das Nações Unidas sobre a poluição de plásticos, que se tornou uma questão sanitária de grande importância. Representantes de quase 180 países se reunirão para o debate que se concentra na necessidade de reduzir a produção de plástico ou de se limitar a melhores esforços de reciclagem, com a ambiciosa missão de negociar o primeiro tratado mundial para eliminar a poluição de plástico.

Em 1950, eram produzidas 2 milhões de toneladas de plástico no mundo. Em 2022, esse número saltou para 475 milhões e pode triplicar e ultrapassar 1 bilhão de toneladas até 2060, caso as tendências atuais se mantenham, segundo as projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A indústria do plástico é responsável por 4% das emissões de CO? no mundo.

Além disso, a quantidade de resíduos plásticos no solo e nos cursos de água, dos picos das montanhas até os oceanos, dobrará até 2040, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que coordena as negociações da ONU.