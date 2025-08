Projeto de restauro traz à tona filme inacabado sobre chegada de nadadores japoneses ao Brasil em 1950

Paralelos de propagandas de governo

Embora temática e geograficamente distinta, a pesquisa atual de Tomyo Costa Ito mantém a relação com a história e o cinema. Ele agora investiga a propaganda do Khmer Vermelho, o regime autoritário do Camboja nos anos 1970.

Segundo Tomyo, esses filmes "dialogam" com a produção sobre os nadadores japoneses por buscarem transmitir uma mensagem específica. No caso do Camboja, a propaganda visava promover o governo socialista, mesmo que grande parte de seu conteúdo não refletisse a realidade, sendo usada para manipular.