Quase 600 ex-dirigentes de segurança israelenses apelam a Trump para acabar com a guerra em Gaza

Três ex-chefes da Mossad, o serviço de inteligência externa (Tamir Pardo, Efraim Halevy, Danny Yatom), cinco ex-dirigentes do Shin Bet (Nadav Argaman, Yoram Cohen, Ami Ayalon, Yaakov Peri, Carmi Gilon) e três ex-chefes do Estado-Maior (Ehud Barak, Moshe Bogie Yaalon, Dan Halutz) estão entre os signatários da carta e aparecem no vídeo dirigido a Trump.

"Em nome do CIS, o maior grupo israelense de ex-generais do exército, Mossad, Shin Bet, polícia e corpos diplomáticos equivalentes, nós o exortamos a pôr fim à guerra em Gaza. Você fez isso no Líbano. É hora de fazer o mesmo em Gaza", apelam ao presidente Trump.

"Cada uma dessas pessoas participou das reuniões do gabinete, atuou nos círculos mais restritos e participou de todos os processos decisórios mais sensíveis e delicados", ressalta a narração do vídeo, transmitido pela rede X. Individualmente e "em conjunto, eles têm mais de mil anos de experiência em segurança nacional e diplomacia", destaca.

"Hamas não representa mais uma ameaça estratégica para Israel"

"As Forças de Defesa de Israel (Tsahal) já alcançaram há muito tempo os dois objetivos que eram possíveis de alcançar pela força: desmantelar as formações militares e o governo do Hamas", estimam os membros do CIS. "O terceiro, e mais importante, só pode ser alcançado por meio de um acordo: trazer todos os reféns de volta para casa", enfatizam.

"Consideramos, como profissionais, que o Hamas não representa mais uma ameaça estratégica para Israel, e nossa experiência nos mostra que Israel tem tudo o que precisa para lidar com suas ameaças residuais de terror, à distância ou de outra forma", afirmam.