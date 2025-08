Visita de emissário de Trump a Moscou pode terminar sem avanços concretos

Nas últimas semanas, Trump expressou sua frustração com o presidente russo pela ofensiva implacável de Moscou em sua invasão da Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022. Apesar da troca de mensagens agressivas com Medvedev, o republicano evitou mencionar Putin, com quem mantém uma postura mais cautelosa, assinala o jornal francês Le Figaro.

Questionado se havia algo que a Rússia poderia fazer para evitar as sanções, Trump respondeu: "Sim, alcançar um acordo para que as pessoas parem de morrer". Ele já havia ameaçado que as novas medidas poderiam implicar "tarifas secundárias" direcionadas aos parceiros comerciais da Rússia, como China, Índia e Brasil, entre outros países. As sanções prejudicariam ainda mais o Kremlin, mas representariam, ao mesmo tempo, um risco de desordem internacional considerável.

Em recente entrevista à RFI, Vinícius Mariano de Carvalho, professor de Estudos brasileiros e latino-americanos da Kings College em Londres, considerou que os ultimatos de Trump a Putin são mais uma "bravata política" do que uma manobra com efeito prático, podendo inclusive catalisar a reconfiguração de alianças globais e a ascensão de novos atores no cenário diplomático.

"Frota fantasma"

A Rússia tem utilizado uma "frota fantasma" de navios que operam fora das normas internacionais para exportar petróleo e contornar as sanções ocidentais, tendo China e Índia como principais compradores.

Segundo o jornal francês Les Echos, caso o cessar-fogo não seja alcançado até 8 de agosto, Trump poderia aplicar tarifas secundárias de até 500% sobre as transações energéticas envolvendo o petróleo e o gás russos. Mas ele mesmo admite ter dúvidas sobre a eficácia desse tipo de punição.