80 anos da bomba de Hiroshima: sobreviventes ainda são vítimas de discriminação

No entanto, potências nucleares como Rússia, China e Paquistão estarão ausentes. O Irã, acusado de tentar desenvolver armas nucleares, estará representado.

O Japão informou que não "escolheu seus convidados" para essas comemorações, mas apenas "notificou" todos os países e regiões sobre o evento. Assim, Palestina e Taiwan, que o Japão não reconhece oficialmente como países, anunciaram sua presença pela primeira vez.

"A existência de líderes políticos que querem aumentar seu poder militar para resolver conflitos, inclusive por meio da posse de armas nucleares, dificulta a construção da paz mundial", declarou na semana passada o prefeito de Hiroshima, Kazumi Matsui, referindo-se às guerras na Ucrânia e no Oriente Médio.

Hoje, Hiroshima é uma metrópole próspera com 1,2 milhão de habitantes, mas as ruínas de um edifício com a estrutura metálica de um domo permanecem no centro da cidade, como lembrança do horror do ataque.

"É importante que muitas pessoas se reúnam nesta cidade atingida pela bomba atômica, pois as guerras continuam acontecendo pelo mundo", afirma Toshiyuki Mimaki, copresidente da Nihon Hidankyo, grupo de sobreviventes da bomba e vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2024.

A Nihon Hidankyo pede que os países atuem para eliminar as armas nucleares, com base nos testemunhos dos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, conhecidos como hibakusha. "Espero que os representantes estrangeiros visitem o Museu Memorial da Paz e compreendam o que aconteceu sob a nuvem atômica em forma de cogumelo", declarou Mimaki.