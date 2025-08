Bolsonaro 'cria armadilha populista' para STF, diz analista sobre prisão domiciliar

A decisão do ministro Alexandre de Moraes afirma que o ex-presidente já havia sido advertido e, mesmo assim, infringiu determinações da Justiça. Às vésperas do julgamento final sobre a tentativa de golpe, um analista ouvido pela RFI afirma que o bolsonarismo tenta desacreditar o processo. O ministro do STF decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro na segunda-feira (4), por descumprimento de medida cautelar.

Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília

Histórico? Sim. Surpreendente? Nem tanto. Motivado por um plano premeditado? Provavelmente.