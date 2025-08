Chefe do Exército de Israel é principal voz de oposição ao plano de ocupação integral de Gaza

Diante da possibilidade de o governo israelense decidir pela ocupação integral da Faixa de Gaza, o chefe do Estado-Maior do Exército, Eyal Zamir, cancelou a viagem que faria aos Estados Unidos. Ele é, neste momento, a principal voz de oposição ao plano, que, apesar da grande repercussão, ainda não foi oficialmente aprovado pelo gabinete de ministros de Israel.

Henry Galsky, correspondente da RFI em Israel

O comandante do Exército israelense tem uma estratégia militar diferente para o conflito em Gaza: cercar pontos críticos do território enquanto pressiona o Hamas a libertar os reféns. No entanto, estaria sendo impedido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de apresentar seu plano nas reuniões do gabinete de segurança, segundo fontes próximas a Eyal Zamir declararam aoo jornal Israel Hayom.