Escritor boliviano radicado no Brasil lança na França premiado romance "Seul, São Paulo"

"Só o fato de acordar cada dia, falar uma palavra que não estava na minha língua original, que é o espanhol, já me gerava muitas questões, muitas perguntas. O que é legal é que quando você viaja, você é o outro, você vira o outro", explicou.

A descoberta da comunidade boliviana em São Paulo, uma das maiores da cidade, foi um ponto de partida fascinante. O autor valorizou na narrativa as estratégias históricas de preservação cultural e a mistura linguística dessa comunidade.

"Foi uma experiência para mim, bem legal. Me ajudou a entender mais a Bolívia do que o Brasil, porque só olhando de fora do país, só pensando a partir de outra geografia, você vai entendendo, você vai se identificando, você vai fazendo perguntas que de repente eu não teria feito se eu tivesse ficado na Bolívia".

Romance de formação

Os dois personagens principais do romance são dois primos: Tyson, que cresceu em São Paulo e volta para a Bolívia, e Pacsi, o narrador, que está fazendo o serviço militar. Os dois exploram as experiências do final da adolescência e descobrem o álcool, o sexo, as paixões.