Governo e empresários temem paralisia no diálogo com os EUA após prisão de Bolsonaro

Cabe ao republicano liberar os canais diplomáticos para que os dois países retomem as negociações, interrompidas dias antes de Trump condicionar a suspensão da tarifa de 50% à interferência do poder Executivo no processo judicial contra Bolsonaro. Agora, fontes do governo ouvidas pela RFI alertam para o risco de agravamento da crise e reforçam que é hora de atenção.

No setor produtivo, o clima é de apreensão. Para o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, José Augusto de Castro, ainda não há luz no fim do túnel.

"Este é o momento de hibernação, porque qualquer faísca é capaz de explodir o cenário como um todo. Todos estão com os nervos à flor da pele", afirmou.

Castro explica que as empresas que ficaram fora da lista de isenções do aumento tarifário enfrentam dificuldades para encontrar novos mercados ou preços competitivos como os que tinham nos Estados Unidos.

Novo discurso em defesa da soberania

O presidente Lula discursa nesta terça-feira (5) em defesa da soberania e da união nacional durante a nova edição do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado "Conselhão". O encontro reúne 155 participantes, entre ministros e representantes de diversos segmentos da sociedade, que aconselham o governo na formulação de políticas públicas.