Imprensa francesa repercute notificação do Botafogo ao Lyon cobrando mais de R$ 400 milhões

A imprensa francesa repercute nesta terça-feira (5) o impasse entre os clubes Botafogo e Lyon, ambos ligados ao bilionário norte-americano John Textor e ao grupo Eagle Football. O clube brasileiro enviou à equipe francesa uma notificação na qual cobra o ressarcimento de mais R$ 410 milhões referentes a negociações de jogadores, segundo revelou o jornal O Globo.

O diário esportivo L'Equipe escreveu em seu site que o Botafogo "exige quase € 65 milhões do Lyon pela venda de jogadores em condições desfavoráveis" e lembra que a permanência do clube francês na Ligue 1 foi recentemente ameaçada, justamente por problemas financeiros.

Em tom mais analítico, o Le Parisien volta o foco para Textor e questiona se a ação "é uma ameaça genuína ou simplesmente um ato desesperado de alguém no limite? O Botafogo, liderado pelo ex-presidente do Lyon, John Textor, está exigindo € 64,6 milhões do time francês".