Israel prepara 'derrota total' do Hamas enquanto flexibiliza entrada de mercadorias em Gaza

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou, nesta terça-feira (5), que Israel precisa "derrotar completamente o Hamas para garantir a libertação dos reféns". A declaração foi feita antes de uma reunião do gabinete de segurança, que deve definir uma nova fase da ofensiva militar na Faixa de Gaza. Paralelamente, o governo israelense autorizou a entrada parcial de mercadorias do setor privado, permitindo o início de uma reativação da economia no enclave palestino sitiado e ameaçado pela fome.

A reunião do gabinete de segurança, ainda não confirmada oficialmente, terá a presença dos ministros da Defesa e de Assuntos Estratégicos, além do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Ela acontece no mesmo dia em que o Conselho de Segurança da ONU realiza uma sessão dedicada à questão dos reféns israelenses em Gaza, por iniciativa de Israel.

A imprensa israelense aponta que Netanyahu pretende ampliar os combates para áreas do território palestino onde reféns podem estar sendo mantidos, inclusive em campos de refugiados.