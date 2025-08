União Europeia suspende retaliações comerciais contra EUA na esperança de renegociar taxas com Trump

A União Europeia, no entanto, não descartou reativar essas medidas de retaliação caso o confronto comercial com a administração Trump volte a se intensificar. "Estamos colocando (essas medidas) no congelador, mas podemos sempre tirá-las de lá", explicou um responsável europeu sob condição de anonimato.

O objetivo dos europeus é deixar o canal de negociações aberto com a Casa Branca, para atenuar as consequências do encarecimento das exportações para o mercado americano.

Tarifas que visam o Brasil seguem a 50%

Entre os aumentos de tarifas previstos, o que afeta os produtos brasileiros será o primeiro, a partir das 00h01 de quarta-feira (04h01 GMT), com tarifas que agora chegarão a 50%. No entanto, muitos setores, como aviação, energia e sucos de laranja, estão isentos.

No total, segundo Brasília, 36% das exportações brasileiras para os Estados Unidos serão afetadas por essas tarifas.

Trump concentra atenção na Índia

Donald Trump pressiona a Índia e o setor farmacêutico, enquanto negocia com a Suíça em busca de um acordo de última hora. As tarifas adicionais que ele deseja impor, previstas para quinta-feira (7), ainda podem mudar, já que o presidente americano alterna entre ameaças e tentativas de conciliação com seus parceiros comerciais.