80 anos de Hiroshima: Japão lembra vítimas da bomba atômica em meio à tensão nuclear

"No ponto de impacto da bomba, a temperatura atingiu 4 mil graus Celsius. Um vento escaldante, de mais de 245 km/h, se espalhou pela cidade", disse Katsufumi Shiraishi, voluntário da Fundação Japonesa para a Promoção da Paz, em Nagasaki. Ele conta que os sobreviventes estavam com tanta sede que beberam água dos arrozais - o que foi fatal porque a água foi contaminada pela chuva radioativa. "Em um raio de um quilômetro, todas as casas de madeira foram destruídas. Mesmo os prédios de concreto não resistiram. Foi uma carnificina. Em uma fração de segundo, milhares de pessoas morreram", continua.

Shigemitsu Tanaka tinha 4 anos à época. Morador de Nagasaki, ele nunca esqueceu das cenas horríveis que testemunhou. "Os feridos não conseguiam mais abrir os olhos porque o clarão da bomba os havia cegado. Corpos cobriam as ruas, às vezes tão carbonizados que não era possível distinguir se eram homens ou mulheres", relata. "Havia tantos cadáveres que eles eram empilhados em carroças puxadas por bois. Um cheiro estranho era sentido por toda a cidade. Foi aterrorizante", conclui.

Nos anos subsequentes, milhares de sobreviventes desenvolveram leucemia, câncer e outros efeitos colaterais da gigantesca radiação a que foram expostos.

Japoneses temem que armas nucleares voltem a ser usadas

O Império Japonês se rendeu em 15 de agosto de 1945, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. Quatro décadas depois, pesquisas mostram que 70% dos moradores das duas cidades que sobreviveram aos bombardeios atômicos temem que armas nucleares voltem a ser usadas no futuro.

Vestidos de preto, centenas de estudantes, sobreviventes e trabalhadores depositaram flores no Memorial pela Paz, em Hiroshima. O prefeito da cidade, Kazumi Matsui, alertou para "uma tendência acelerada de fortalecimento militar no mundo", que tem como pano de fundo a invasão da Ucrânia e o conflito no Oriente Médio.