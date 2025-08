Artista e chef, Danilo Zocatelli apresenta pai vestido de drag queen para discutir afeto e gênero

A imagem diverte, interpela. O trator faz pensar em trabalho árduo sob o sol a pino. Mas o homem em cima do trator é quem traz a chave, as informações para decifrar o conjunto incongruente.

"A ideia começou toda baseada na necessidade de falar sobre mim mesmo. Comecei a pensar muito na minha relação com o meu pai, nessa ideia de que eu nunca o entendi, mas ele também nunca me entendeu. Comecei a pensar no meu pai como um buraco negro, metaforicamente", explica Danilo Zocatelli.

Danilo refletiu sobre sua criação, obrigado a se conformar em um ambiente machista, rural, onde menino joga bola e vai para a igreja. E se perguntou: "Por que eu não peço para o meu pai performar a minha queerness?"

"A ideia é que, se meu pai performar a minha queerness, eu seria normalizado naquele ambiente em que sempre tive que performar, e do qual sempre me senti de fora, embora também me excluísse."

Danilo ligou para o pai e explicou o projeto. O pai respondeu: "Desde que você traga uma peruca bonita para mim, uma para a sua mãe, eu faço".

"Aprendi a fazer a maquiagem para maquiá-lo, porque queria que o processo começasse desde o toque, não para transformá-lo em outra pessoa, mas para estar junto dele, tocá-lo e criar essa reversão de papéis. Juntos, criamos essas imagens no sítio, ressignificando memórias negativas de crescimento", conta.