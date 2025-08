Jornal francês destaca trajetória da USP: do combate à imagem elitista às dificuldades de internacionalização

O jornal Les Echos desta quarta-feira (6) traz uma reportagem do correspondente em São Paulo, Thierry Ogier, sobre a USP, "grande universidade do Brasil que se tornou uma fábrica de presidentes", diz o diário em título.

O texto lembra que essa célebre instituição pública quase centenária é "considerada de longe a melhor universidade brasileira", e forma as elites do país há várias gerações. Mais de dez presidentes do Brasil se graduaram no local, diz Les Echos, bem como grandes banqueiros e economistas. Entre eles, o atual ministro da Fazenda Fernando Haddad, também doutor em Filosofia pela USP, lembra.

A reportagem também destaca que para tentar combater a imagem de elitista, a universidade introduziu progressivamente nos últimos 20 anos um sistema de cotas. "A metade das vagas é reservada a estudantes originários do ensino público, a maioria deles vindos de meios desfavorecidos", diz. Segundo dados da USP, no ano passado, mais de 28% dos alunos eram afrobrasileiros ou indígenas.