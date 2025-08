Kremlin avalia como 'positivo' encontro com emissários dos EUA, mas não há avanço para cessar-fogo

O Kremlin prefere conversar com Steve Witkoff, um magnata do mercado imobiliário sem experiência diplomática e que, certas vezes, se alinhou às posições russas em relação à Ucrânia, especialmente quanto à anexação de territórios ocupados. Uma interação que o Kremlin considera mais fácil do que com o ex-general Keith Kellogg, o enviado original de Donald Trump para esse conflito.

Os críticos de Steve Witkoff, que também está encarregado de negociar um cessar-fogo na Faixa de Gaza e um acordo sobre o programa nuclear iraniano, acreditam que o bilionário, amigo de longa data de Donald Trump, está completamente desorientado quando se trata de negociar pessoalmente com Vladimir Putin.

Durante a sua última visita à Rússia, em abril, Witkoff viajou a São Petesburgo sem sequer contar com a ajuda de um tradutor e pareceu completamente sozinho diante do líder do Kremlin e de seus experientes conselheiros Kyrill Dmitriev e Yuri Ushakov. A reunião não produziu resultados tangíveis e o mundo ainda espera avanços possíveis dessa segunda visita.