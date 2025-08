Ministro de Israel repreende chefe do Exército por se opor à tomada total de Gaza

Depois de fontes próximas afirmarem que o chefe do Estado-Maior do Exército de Israel, Eyal Zamir, estaria se opondo ao plano do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, de ocupar totalmente a Faixa de Gaza, o ministro da Defesa, Israel Katz, veio a público advertir o comandante. Disse que Zamir tem o direito de expressar a sua opinião, mas que deverá "executar com determinação" as decisões políticas do governo. Na França, pesquisadores apelam para ação urgente de Emmanuel Macron contra Israel.

Benjamin Netanyahu deve anunciar em breve uma nova fase das operações no território palestino, mas as atenções esta semana se voltaram para a oposição do chefe do Estado-Maior, o tenente-general Eyal Zamir, à ocupação total da Faixa de Gaza. Ele teme que este projeto coloque em risco os reféns e os soldados.

Ao repreender o tenente-geral, o ministro da Defesa, Israel Katz, publicou no X: