Missão Gaia da Agência Espacial Europeia faz o mais preciso e completo mapa da Via Láctea

A estação de Cebreros é uma das três antenas europeias que apoiam missões no espaço profundo. Os dispositivos estão localizados em três regiões diferentes do planeta para garantir a recepção contínua de sinais enviados pelos satélites, à medida que a Terra gira ao redor do Sol.

"Para acompanhar sondas no espaço profundo, precisamos de três estações que cubram todo o planeta, localizadas a cerca de 120° de longitude entre si. A primeira estação da ESA, em New Norcia, foi construída na Austrália. A próxima precisava estar a 120° de distância, exatamente aqui em Cebreros, na Espanha. A terceira fica na Argentina", indica Fauste, acrescentando que com essas três estações, quase todo o planeta é coberto.

Descobertas inesperadas

O principal objetivo de Gaia é criar um mapa 3D da galáxia, mas, segundo o astrônomo Pedro García, suas descobertas vão muito além e já impactaram a astronomia em diversas áreas, como a arqueologia galáctica, disciplina que estuda o passado das estrelas, incluindo os astros que já morreram.

"Podemos usar Gaia como se fosse uma máquina do tempo e, conhecendo a posição das estrelas, sua velocidade e movimento próprio, saber para onde estão indo. Podemos reproduzir suas órbitas em três dimensões e, assim, avançar ou retroceder no tempo para determinar onde cada uma dessas estrelas estará daqui a 100 bilhões de anos. Ou, ao contrário, podemos voltar no tempo e descobrir onde essa estrela ou grupo de estrelas estava há milhares ou milhões de anos", diz García.

O astrônomo acrescenta que, ao olhar para o passado, vemos que a história da nossa galáxia foi bastante turbulenta, com episódios de canibalismo galáctico. "Ou seja, engolimos outras galáxias menores que colidiram com a Via Láctea. Agora reconhecemos os efeitos dessas colisões ao observar que o movimento das estrelas está perturbado em certas direções", aponta.