Polônia: novo presidente conservador inicia governo de coabitação com prêmiê pró-Europa

O novo presidente da Polônia, Karol Nawrocki, de 42 anos, tomou posse nesta quarta-feira (6). O conservador foi eleito em maio com o apoio do partido nacionalista Lei e Justiça (PiS). Sua investidura marca o início de uma aguardada ? e potencialmente difícil ? coabitação com o governo pró-europeu liderado pelo primeiro-ministro centrista Donald Tusk. As primeiras declarações de Nawrocki já sinalizam um confronto direto, com a promessa de uma reforma constitucional voltada a reforçar a soberania nacional e limitar a influência da União Europeia (UE). As relações da Polônia com a vizinha Ucrânia também voltam ao centro das discussões.

A proposta de reforma constitucional anunciada por Nawrocki ainda carece de detalhes, mas já provoca inquietação entre os partidos da oposição e instituições europeias. O presidente defende uma revisão que limite as competências da União Europeia sobre assuntos internos poloneses, especialmente em áreas como justiça, educação e segurança. "Serei a voz daqueles que querem uma Polônia soberana, que está na União Europeia, mas que é e permanecerá a Polônia", declarou em seu discurso de posse.