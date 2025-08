África do Sul: o único país que renunciou voluntariamente à bomba nuclear

Além da Ucrânia, há um caso único no mundo. A África do Sul foi o único país que desenvolveu armas nucleares e depois destruiu voluntariamente seu programa nos anos 1990, durante os últimos anos do regime do apartheid. O então presidente Frederik De Klerk anunciou oficialmente em 1993: "Este país nunca mais será capaz de possuir a bomba nuclear."

Até os anos 1990, a África do Sul tinha seis bombas nucleares completas, com potência equivalente à de Hiroshima. O programa começou trinta anos antes, num contexto em que a URSS se expandia pela África, transformando o continente em campo estratégico da Guerra Fria, enquanto o regime racista do apartheid estava isolado internacionalmente.

As potências mundiais estavam preocupadas, e um teste nuclear chegou a ser frustrado pelos Estados Unidos. Essa pressão americana foi uma das razões para o desmantelamento voluntário do programa, além do fim da Guerra Fria. E com a queda iminente do apartheid, De Klerk não queria deixar a bomba nas mãos do ANC, o partido antiapartheid prestes a assumir o poder, apoiado por Cuba e pela Líbia.

Hoje, a bomba nuclear não é mais tema na África do Sul. Pelo contrário, o país foi um dos primeiros a assinar o Tratado de Proibição de Armas Nucleares em 2017. Fiel à sua diplomacia baseada no princípio humanista do Ubuntu, a África do Sul milita pela eliminação total dessas armas no mundo.