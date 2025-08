Prefeita atribui maior incêndio do verão na França à ação humana: 'irresponsabilidade das pessoas'

O maior incêndio do verão francês em 2025 continua avançando nesta quarta-feira (6), deixando um rastro de destruição. As chamas já consumiram uma vasta área verde em 15 municípios da região de Aude, no sul do país, provocando vítimas e forçando centenas de moradores a abandonar suas casas.

O incêndio ocorre na renomada região vinícola de Corbières. A prefeita da localidade de Fabrezan, Isabelle Géa, lamentou a devastação em seu município, que já havia enfrentado um incêndio de menores proporções em 2021, e apontou uma possível causa. "Tenho lágrimas nos olhos porque as notícias não são boas. Tenho medo de ir ver os estragos (...) É um desastre, uma catástrofe para nossos territórios (...) O que me deixa furiosa é a irresponsabilidade das pessoas", desabafou em entrevista à emissora de rádio Ici Roussillon.

"Os incêndios têm origem criminosa ou acidental, mas os casos acidentais geralmente resultam da falta de responsabilidade das pessoas", afirmou Géa, referindo-se a motoristas que jogam pontas de cigarro nos acostamentos, apesar das campanhas de prevenção.