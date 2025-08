Três coproduções brasileiras participam do 78° Festival de Locarno, na Suíça

Outros 17 longas concorrem ao Pardo d'Oro (Leopardo de Ouro), principal prêmio do Festival de Locarno. Entre eles, "As Estações" o único longa na competição filmado em português. Dirigido pela cineasta francesa radicada em Lisboa, Maureen Fazendeiro, o filme é uma coprodução entre Portugal, França, Espanha e Áustria.

Dois curtas-metragens brasileiros na mostra 'Pardi di Domani'

Já na mostra Pardi di Domani de Locarno, que recompensa cineastas emergentes, curtas-metragens concorrem em três sub categorias: Competição Internacional; Nacional, com produções suíças; e Autoral. O Brasil aparece em duas delas.

O curta-metragem "Primera Enseñanza", uma coprodução entre Cuba, Espanha e Brasil, tem direção conjunta das cineastas estreantes Aria Sánchez; natural de Cuba, e Marina Meira, do Brasil. Juntas, as novatas "reúnem as perspectivas cubanas e brasileiras" para criar mundos que revelam o absurdo no cotidiano", descreve o site do Festival. O curta, de 14 minutos, foi filmado em espanhol e terá sua estreia na quinta-feira (7).

O suíço-brasileiro Felipe Casanova surge com seu filme "O Rio de Janeiro Continua Lindo". O jovem cineasta assina a direção, fotografia e roteiro. O curta de 24 minutos é uma coprodução entre Bélgica, Brasil e Suíça, e concorre na categoria Competição Nacional de produções suíças.

Em suas redes sociais, Casanova diz que "'O Rio de Janeiro Continua Lindo' pode ser visto como um postal do Rio em 2025, que viaja além do tempo". No material de divulgação oficial, o filme é descrito como "uma carta de uma mãe negra para o filho negro. Uma história brutal e muito comum, repetida ao longo de gerações, em que jovens perdem a vida devido à violência policial e ao racismo Estatal".