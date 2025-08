Trump assina decreto que adiciona 25% a tarifas sobre produtos indianos

A publicação do decreto freou a progressão dos preços do petróleo, que ainda seguem em alta.

A medida tem como objetivo reduzir a capacidade de Moscou para financiar a guerra na Ucrânia, que o decreto qualifica como "uma ameaça incomum e extraordinária para a segurança nacional e para a política externa dos Estados Unidos".

"Estimo que impor tarifas (...) além das outras medidas tomadas para responder à emergência nacional será mais eficaz para gerenciar essa ameaça", acrescenta Trump no decreto.

Depois da China, a Índia é o principal comprador de petróleo russo, que em 2024, representou cerca de 36% das importações indianas de petróleo, frente a aproximadamente 2% antes da guerra, segundo dados do Ministério do Comércio indiano.

Nova Délhi justifica sua dependência do petróleo russo, explicando que os "fornecedores tradicionais foram desviados para a Europa após a eclosão do conflito" na Ucrânia, quando os países europeus buscavam alternativas aos hidrocarbonetos russos.

Além disso, as sanções ocidentais, em particular o preço máximo imposto ao petróleo russo, o tornaram ainda mais atrativo para as empresas indianas, que economizaram bilhões de dólares em custos de importação.