Confira a lista de indicados à Bola de Ouro 2025, com Marta, Raphinha e Vini Jr. entre os finalistas

A revista France Football anunciou nesta quinta-feira (7) os indicados à Bola de Ouro 2025. Entre os homens, o francês Ousmane Dembélé é apontado como o favorito, com o brasileiro Raphinha podendo surpreender. Já entre as mulheres, o destaque vai para a inglesa Alessia Russo, campeã da Eurocopa, e a estrela brasileira Marta, que ganhou a Copa América com a Seleção feminina. Além disso, o Brasil também está representado com o Botafogo, indicado entre as cinco melhores equipes da temporada.

A lista inicial divulgada pela revista conta com 30 nomes que concorrem aos prêmios de melhor do mundo no futebol feminino e no masculino. Também foram revelados os concorrentes em outras categorias: melhor jogador jovem, melhor goleiro, melhor treinador e melhor equipe.

O anúncio dos vencedores da 69ª edição da Bola de Ouro será feito no dia 22 de setembro em cerimônia realizada no Teatro Châtelet, em Paris. Em 2024, o prêmio de melhor do mundo ficou com dois espanhóis. O meia Rodri, do Manchester City, foi o eleito entre os homens, superando Vini Jr., que ficou em segundo. Aitana Bonmatí, do Barcelona, levou o prêmio entre as mulheres.