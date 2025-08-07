Cúpula entre Trump e Putin se aproxima; Zelensky pede inclusão da Europa

Um encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin está planejado "para os próximos dias". Os preparativos para esta cúpula já começaram, informou Yuri Ushakov, o conselheiro diplomático do presidente russo, nesta quinta-feira (7), citado por agências estatais russas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reiterou seu apelo para um encontro presencial com Putin e diz que a Europa não pode ficar de fora das negociações.

"Por sugestão do lado americano, um acordo foi alcançado preliminarmente para a realização de uma cúpula bilateral nos próximos dias", disse Yuri Ushakov. "Estamos começando a discutir os detalhes com nossos colegas americanos", acrescentou, indicando que essa reunião deve ocorrer "na próxima semana" e que um local havia sido acordado "em princípio" entre as duas partes, sem especificar onde.

O anúncio de um encontro entre os dois líderes acontece um dia antes do término do ultimato dado pelos EUA à Rússia para pôr fim ao conflito, ocorrendo logo após uma visita do enviado dos EUA, Steve Witkoff, a Moscou, onde manteve conversas com Vladimir Putin.