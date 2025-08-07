Imprensa francesa sai em defesa do Brasil e vê tarifaço dos EUA como 'arma política' de 'ingerência'

? C'EST OFFICIEL. Les droits de douane réciproques de Trump entrent en vigueur ?? https://t.co/s6mpMFU0K0 pic.twitter.com/qPxg4cGh4z ? Les Echos (@LesEchos) August 7, 2025

Já o jornal Le Parisien critica o uso das tarifas alfandegárias como arma política e considera o tarifaço de Trump contra o Brasil como uma "ingerência". O presidente Lula denuncia uma medida contra a soberania do país e Brasília entrou com uma consulta na Organização Mundial do Comércio (OMC) na quarta-feira sobre as sobretaxas, indica o texto. Outros países também são visados, entre eles Canadá e Índia.

Um especialista entrevistado pela reportagem do diário diz que no início de seu mandato a guerra comercial declarada por Trump visava agradar seu eleitorado e aumentar a arrecadação dos cofres públicos. Agora, "ela atingiu outra dimensão, com o caminho livre para todos os abusos", salienta Romuald Sciora, diretor do Observatório Político e Geoestatégico dos Estados Unidos do Instituto Francês de Relações Internacionais e Estratégicos (Iris).

Tarifas sobre produtos europeus

Os jornais franceses abordam principalmente as consequências das tarifas americanas sobre os produtos europeus. "A punição de Trump atinge a Europa", escreve o Le Figaro na manchete de capa, lembrando a entrada em vigor das tarifas de 15%. No entanto, nenhum documento oficial sobre o acordo entre o presidente americano e a presidente da Comissão Europeia, que definiu as tarifas, foi publicado até agora, o que provoca dúvidas sobre seus detalhes, revela o texto.

Para o Le Parisien as taxas ainda vão evoluir e a lista dos produtos que ficarão de fora das sanções ainda é desconhecida. Uma das principais incertezas é se os vinhos e destilados - um dos pilares das exportações francesas - serão isentos.