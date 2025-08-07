Incêndio no sul da França deve impactar produção de vinho na região

Com a estimativa de até 900 hectares de vinhedos queimados na região de Aude, no sul da França, conforme anunciado pelo responsável regional, Christian Pouget, o incêndio que tem afetado o local nas últimas 48 horas, além de ser o mais intenso deste verão até o momento, deve causar prejuízos para a produção de vinho no país. Os bombeiros franceses consideram esta quinta-feira (7) um dia "decisivo", para o controle das chamas.

Autoridades locais explicam que as vinhas normalmente funcionam como barreiras contra o fogo, mas em Aude a intensidade do incêndio foi tanta que elas ainda assim queimaram. Com isso, os agricultores, que já eram impactados pelas variações climáticas e pela crise da viticultura, aproveitaram para denunciar a falta de incentivo à atividade na região.

O presidente dos Jovens Agricultores da Occitânia, Pierre Hylari, denunciou à rádio France Info que "onde a vinha era ativa há alguns anos, a atividade não foi mantida, não conseguimos instalar jovens, e isso virou terrenos abandonados, combustível para os incêndios que hoje ocorrem em Aude e, infelizmente, muito provavelmente amanhã nos Pireneus Orientais".