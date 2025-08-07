Novo tarifaço de Trump torna indústrias europeias menos competitivas e pode elevar o desemprego

Um dos primeiros impactos negativos deverá ser um aumento do desemprego. Os produtos da União Europeia vendidos nos EUA serão mais caros, menos competitivos, ou seja, vendas reduzidas e o corte de milhares de empregos no bloco.

Na França, a gigante de cosméticos L'Oréal, que gera quase 40% do seu volume de negócios nos EUA, e a multinacional farmacêutica Sanofi, têm sinalizado a intenção de transferir parte de suas produções para solo americano a fim de evitar as tarifas elevadas.

Este movimento poderá gerar um duplo efeito sobre o emprego, explica o economista belga Bruno Colmant, "se indústrias da União Europeia mudarem parte de suas produções para os EUA, os trabalhadores americanos substituirão os trabalhadores europeus, e isto contribuirá para a desindustrialização da Europa", ressalta.

Conta de energia mais alta

O aspecto energético do pacto entre os Estados Unidos e União Europeia é bastante sério. O acordo prevê que os europeus comprem US$ 750 bilhões em produtos energéticos americanos - gás, petróleo e energia nuclear - nos próximos três anos. Bruxelas tenta dar uma impressão otimista ao enfatizar que assim haverá menos dependência energética da Rússia ou dos países árabes.

No entanto, especialistas advertem que os europeus vão pagar mais caro pela energia se os EUA decidirem aumentar os preços no futuro. Além disso, as compras maciças de gás e petróleo americano poderão comprometer as metas climáticas da UE. Em resumo, o dinheiro dos consumidores europeus que poderia ser investido na transição energética será sacrificado em favor da aquisição de combustíveis fósseis americanos, fontes altamente poluidoras.