Reino Unido detém migrantes e expõe fragilidade de tratado com França; advogados criticam

O Ministério do Interior britânico anunciou nesta quinta-feira (7) a detenção dos primeiros migrantes que chegaram ao Reino Unido em pequenas embarcações e que serão devolvidos à França, como parte de um tratado franco-britânico que entrou em vigor na quarta-feira (6). Advogados contestam, no entanto, a possibilidade de implementação dos termos do acordo que prevê o envio pela França de pessoas que solicitam asilo no Reino Unido.

Sem divulgar números, a polícia do Reino Unido prendeu as pessoas que chegaram ao país em uma pequena embarcação ontem ao meio-dia. Elas serão transferidas para centros de detenção provisória enquanto aguardam sua expulsão, conforme um comunicado oficial.

O novo tratado franco-britânico, assinado durante uma visita do presidente francês, Emmanuel Macron, ao Reino Unido, em julho, tem como objetivo dissuadir as pessoas que tentam atravessar o Canal da Mancha em embarcações precárias e superlotadas, em viagens organizadas por redes de traficantes.