'Pelé palestino' morre em Gaza enquanto aguardava ajuda humanitária

A Federação Palestina de Futebol anunciou na quarta-feira (6) que o jogador Suleiman al-Obeid foi morto no sul da Faixa de Gaza. Astro do futebol local, apelidado de "Pelé Palestino" por sua velocidade e dribles impressionantes, ele marcou mais de 100 gols ao longo da carreira.

Suleiman al-Obeid, um dos jogadores palestinos mais talentosos das décadas de 2000 e 2010, foi morto por tiros israelenses na quarta-feira (6), enquanto aguardava ajuda humanitária no sul da Faixa de Gaza, segundo a Federação Palestina de Futebol.

Uma carreira baseada na Palestina

Nascido em Gaza em 1984, o meio-campista, apelidado de "Pelé Palestino" pela sua habilidade com a bola, nunca deixou a Palestina ao longo de sua carreira. Após estrear na Premier League de Gaza em 2007, al-Obeid ingressou no clube da Cisjordânia Markaz Shabab Al-Amari, em 2009, onde conquistou o título da liga em 2011.