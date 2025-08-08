Conselho de Segurança da ONU irá debater situação em Gaza; aliados pressionam Israel por moderação

Netanyahu disse ter explicado a Merz "que o objetivo de Israel não é tomar o controle de Gaza, mas libertar Gaza do Hamas e permitir o estabelecimento de um governo pacífico lá".

Mas para o chanceler alemão, está se tornando "cada vez mais difícil entender" como o plano militar de Israel alcançaria seus objetivos no território palestino.

Desde o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas em outubro de 2023, até maio deste ano, Berlim autorizou a exportação de pelo menos € 485 milhões em armas para Israel. Essas entregas incluíram armas de fogo, munições, peças de armas, equipamentos especiais para o Exército e a Marinha, equipamentos eletrônicos e veículos blindados especiais.

Na declaração de sexta-feira, o Chanceler Merz enfatizou a "profunda preocupação" do governo alemão com "o sofrimento contínuo da população civil na Faixa de Gaza". "Com a ofensiva planejada, o governo israelense tem uma responsabilidade ainda maior" de ajudar os civis palestinos, continuou ele, reiterando seu apelo por pleno acesso da ONU e das ONGs.

No entanto, ao contrário da França, do Reino Unido e do Canadá, Berlim não prometeu reconhecer um Estado palestino na ONU em setembro. Devido à sua responsabilidade histórica pelo extermínio de seis milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, juntamente com os Estados Unidos, tem sido até agora um dos maiores apoiadores de Israel.

Berlim considera a segurança e a existência de Israel "uma razão de Estado para a Alemanha", frase usada pela primeira vez pela ex-chanceler Angela Merkel em 2008. Porém, com o aumento do sofrimento dos palestinos em Gaza, onde uma avaliação apoiada pela ONU alertou para a possibilidade de fome, a pressão sobre o governo de Friedrich Merz aumentou na sociedade alemã.