EUA ampliam influência no Cáucaso com mediação entre ex-repúblicas soviéticas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá nesta sexta-feira (8) na Casa Branca os dirigentes da Armênia e do Azerbaijão, duas ex-repúblicas soviéticas envolvidas há décadas em um conflito territorial. Nomeada por ele de "cúpula de paz histórica", a mediação do norte-americano reforça suas aspirações de líder pacificador internacional.

"Essas duas nações estiveram em guerra por muitos anos, resultando em milhares de mortos. Muitos líderes tentaram pôr fim à guerra, sem sucesso, até agora", escreveu o republicano em sua plataforma Truth Social, atribuindo o sucesso a "TRUMP". Ele fez o anúncio na quinta-feira (7), detalhando a realização de uma "cerimônia oficial de assinatura da paz" com a participação do presidente azeri, Ilham Aliyev, e do primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinian.

O presidente norte-americano receberá primeiro os dois líderes separadamente e assinará um acordo bilateral com cada um entre os Estados Unidos e seu país. A assinatura de um acordo tripartite está marcada para às 16h15, horário local (17h15 de Brasília).