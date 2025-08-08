França investiga ameaças de morte a Emmanuel Macron feitas por rabino em vídeo

Com esse reconhecimento, previsto para setembro, Macron estaria expressando "seu profundo antissemitismo" e lançando "uma declaração de guerra a Deus", diz o rabino, que fala em francês neste vídeo de 37 minutos intitulado "O Fim da França e do Irã".

"Este presidente francês deve saber, há todo o interesse em preparar o seu caixão. Deus lhe mostrará o que significa querer ser tão descarado e fazer declarações contra Deus", continua o rabino em sua declaração.

O Rabino-Chefe da França, Haim Korsia, condenou veementemente "os comentários abjetos e intoleráveis de Daniel David Cohen". Em mensagem no X, ele insistiu que o autor do vídeo "nunca ocupou um cargo rabínico na França, que não foi treinado e nem se formou na escola rabínica francesa".

Brasil apoia Macron

No fim de julho, o presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que a França reconhecerá oficialmente o Estado da Palestina em setembro de 2025, durante a Assembleia Geral da ONU. Em mensagem nas redes sociais, o presidente justificou a medida como um gesto histórico, fundamentado no "compromisso da França com uma paz justa e duradoura entre israelenses e palestinos".

O anúncio provocou uma onda imediata de reações na comunidade internacional. A decisão, apresentada como parte de um plano mais amplo pela pacificação do Oriente Médio, foi recebida com entusiasmo por autoridades palestinas e duramente criticada por Israel e pelos Estados Unidos.